Nel video, l’intervista a Mario Del Pennino, fumettista

Da Modena a Casablanca per rappresentare il mondo colorato dei fumetti americani. Per una fortunata coincidenza sono della nostra città tre artisti della casa editrice Marvel invitati alla prima fiera internazionale del libro per bambini e giovani del Marocco che si è tenuta dal 15 al 22 novembre. Matteo Stanzani, Roberto Poggi e Mario del Pennino: uno vive a Brooklyn, uno a Portile, uno a Modena città, ma si sono ritrovati insieme a più di duemila chilometri dalla Ghirlandina per disegnare e parlare di fumetti.

I tre modenesi hanno alle spalle numerose esperienze per quanto riguarda le fiere del fumetto, ma in qualità di ospiti internazionali nel primo evento di questo tipo in Marocco, sono nati spunti e ispirazioni peculiari. Come l’ideazione di un supereroe e una supereroina marocchini nati dal dialogo con il pubblico, che con un po’ di fortuna potrebbero diventare ufficiali.