LICOM SODDISFATTA. “I NEGOZI RIAPERTI DARANNO CERTEZZE AI CITTADINI”

L’imminente riapertura anticipata per i negozi, bar e ristoranti anche in Emilia Romagna è accolta con soddisfazione da Lapam Licom, che per bocca della presidente Cinzia Ligabue sottolinea come le serrande nuovamente alzate rappresentino una certezza per i cittadini