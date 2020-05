Cgil e Cisl insorgono contro la scelta, annunciata dal Comune di Modena, di esternalizzare due nidi comunali alla fondazione Crescia@mo, l’ente fondato nel 2012 dal Comune e che attualmente gestisce 10 scuole d’infanzia. “Rimaniamo sconcertati” scrivono i sindacati, annunciando una doppia protesta, insieme ai lavoratori del Comune. Domani si svolgerà il flash mob in rete “Piovono cartoline” da mettere in atto fra le 9,30 e le 12 riempiendo con mail di protesta le caselle di sindaco, assessori e Consiglieri, prima della Giunta che si terrà al pomeriggio. Dopodomani, mercoledì 13, invece in concomitanza con il Consiglio Comunale, che i sindacati accusano sia stato esautorato dalla discussione sul tema, l’invito è a partecipare a una “passeggiata democratica” in Piazza Grande dalle 14,30 alle 17,30, dove ognuno, nel rispetto delle norme sul distanziamento, potrà lasciare fisicamente una delle cartoline in un’apposita cassetta postale che verrà poi fatta pervenire a sindaco, Giunta e Consiglio Comunale. I sindacati contestano l’assenza di confronto e di partecipazione da parte dei lavoratori al percorso che ha portato all’affidamento esterno dei nidi, nonostante le rassicurazioni ricevute dall’assessora all’istruzione Grazia Baracchi. Cgil e Cisl, concludono, poi sottolineando i pericoli di questa scelta per la tenuta del sistema dell’istruzione 0-6 anni.