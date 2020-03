Ieri è arrivata anche l’ufficialità, la Confederazione Europea del volley ha messo il blocco a tutte le gare internazionali delle squadre italiane. Rinviata a data da destinarsi dunque la doppia semifinale di Coppa Cev che la Leo Shoes Modena avrebbe dovuto giocare contro i turchi del Galatasaray: l’andata era in programma il 19 marzo a Istanbul, con ritorno il 25 marzo al PalaPanini. Una decisione che era nell’aria e che riguarda tutte le squadre tricolori impegnate tra Champions, Cev e Challenge Cup di uomini e donne: sospese e rinviate a data da destinarsi così, oltre a Modena, le gare dei quarti di finale di Champions maschile di Trento, Perugia e Lube, quelle di Champions femminile di Novara e Scandicci, oltre a Busto Arsizio in Cev femminile e Milano nella Challenge Cup maschile. Nel frattempo la Leo Shoes già da ieri ha ripreso ad allenarsi a porte chiuse al PalaPanini con un programma di sedute in tutto e per tutto simile a quello consueto, mattino e pomeriggio. Ma la società a breve, senza più nemmeno la Cev in calendario, potrebbe decidere il rompete le righe. In campo femminile si sono invece già fermate Sassuolo e Montale in A2. Le società stanno facendo qualche valutazione e hanno chiesto alle atlete di restare in zona: Sassuolo potrebbe disporre, sia pure a porte chiuse, del PalaPaganelli, mentre Montale deve verificare la disponibilità della Palestra Frank, o del PalaMagagni.