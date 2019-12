Il terzo KO nelle ultime quattro partite di campionato allontana ulteriormente dalla vetta una Leo Shoes Modena che perde nettamente in quattro set da Padova e fa infuriare il tecnico Andrea Giani. Ciò che più ha deluso, oltre alla scarsa vena difensiva di una squadra che ha subito la bellezza di 11 ace, è stato l’atteggiamento in campo, apparso già vacanziero alla viglia di una sosta che servirà a ricaricare le energie ma che rischia di far male dal punto di vista psicologico.

Nel video l’intervista ad Andrea Giani, allenatore della Leo Shoes