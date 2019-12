Domani e domenica via Emilia Centro sarà chiusa al traffico. Continua, in periodo di feste, il divieto di circolazione alle auto nel tratto che va da corso Duomo a Corso Canalgrande. Il provvedimento è in vigore per permettere maggiore sicurezza al flusso di cittadini in giro per negozi in centro storico. Domani il tratto di strada sarà chiuso dalle 15 alle 22, domenica 29 dicembre dalle 10 alle 22. Altre chiusure sono previste anche al di là di questo fine settimana. Martedì 31 dicembre infatti, la via chiuderà nuovamente a partire dalle 10 di mattina e fino alle 2,30 di mercoledì primo gennaio. Il primo giorno del 2020 via Emilia Centro sarà interdetta alle auto dalle 15 alle 22. Tornerà a chiudere, con gli stessi orari di questo fine settimana, nel primo weekend di gennaio. Anche il giorno dell’Epifania sarà all’insegna di modifiche alla circolazione in centro storico, con la via nel cuore del centro interdetta ancora dalle 15 alle 22. Per segnalarne la chiusura saranno collocate, all’altezza di corso Canalgrande e di Corso Duomo, barriere fisse. Queste saranno posizionate in modo da consentire comunque il passaggio dei veicoli di soccorso e della Polizia. Una sorta di esperimento di pedonalizzazione che si accompagna ai servizi straordinari della Municipale attivi fino al 6 gennaio. Gli agenti terranno particolarmente monitorati i punti di maggiore affollamento in città, come mercatini natalizi, eventi o celebrazioni partecipate.