Le vacanze del Carpi stanno per terminare. Domani dopo una sola settimana di stop i biancorossi torneranno a lavorare agli ordini di mister Giancarlo Riolfo. Una ripresa anticipata decisa di comune accordo fra giocatori, staff e società per preparare al meglio un inizio di 2020 che si annuncia allo stesso tempo difficilissimo e cruciale per il futuro, con 4 gare ravvicinate che faranno selezione. Si parte domenica 12 al Cabassi alle 17,30 contro il Sudtirol quinto in classifica a -6 da Pezzi e compagni, poi domenica 19 allo stesso orario c’è la super sfida sul campo del Vicenza capolista che precede di 4 punti i biancorossi e che apre una settimana da lavori forzati. Dopo appena 3 giorni, mercoledì 22 alle 18,30, c’è il recupero della gara rinviata per lo sciopero a Cesena, e subito dopo sabato 25 alle 20,45 arriva in anticipo il Padova quarto staccato di 5 lunghezze. Il Carpi sa già che dovrà affrontare probabilmente due di queste 4 gare senza il suo ariete Michele Vano, che sta proseguendo a ritmi serrati il programma fisioterapico dopo l’intervento al ginocchio, ma quasi certamente per il 12 non sarà disponibile. Più probabile che a Vicenza il bomber romano, autore fin qui di 12 reti fra campionato e coppa, possa essere della gara almeno in panchina, magari utilizzabile a gettone a Cesena e spendibile dal 1’ finalmente con il Padova. Per questo il ds Stefanelli sta provando a serrare i tempi per l’arrivo di una punta che possa unirsi ai biancorossi già a inizio gennaio: se sarà Zamparo lo si saprà fra poco, il Parma sta infatti aspettando la risposta della Figc sul triplo tesseramento dell’attaccante friulano.