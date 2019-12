La febbre degli acquisti di Natale si sta sopendo, ma un’altra si sta facendo avanti: manca infatti poco all’inizio dei saldi invernali 2020. Un appuntamento per gli amanti dello shopping che a Modena e in tutta l’Emilia-Romagna prenderà il via il 5 gennaio per finire il 5 marzo. Due interi mesi per darsi alle compere a prezzi più accessibili. Ma, come sempre in questi casi, le associazioni di categoria a tutela del consumatore mettono in guardia dalle brutte sorprese che possono nascondersi dietro alla merce messa in vendita a prezzi stracciati. Per prima cosa è sempre bene confrontare il prezzo del vecchio cartellino con quello ribassato; importante è poi controllare che gli articoli in saldo siano quelli della stagione: la legge prevede infatti che gli sconti non dovranno essere su tutti i prodotti ma soltanto su quelli stagionali, di “moda”, ovvero su quelli che potrebbero deprezzarsi nel corso della stagione. La merce venduta in saldo dovrà inoltre essere esposta separatamente da quella non in saldo per evitare che si crei confusione. Se tale regola non verrà rispettata si potrà fare una denuncia alla Polizia Municipale. È necessario pretendere sempre che gli acquisti vengano fatti anche con la carta di credito, in quanto essa dovrà essere accettata anche in periodo di saldi.