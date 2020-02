All’interno l’intervista ad Andrea Giani (coach Leo Shoes Volley Modena)

Parlare di prima volta per uno come Andrea Giani che da giocatore ha un palmares lungo un chilometro fa un po’ sorridere. Ma è così, perché il coach della Leo Shoes Modena una Final Four di Coppa Italia da allenatore non l’ha mai vissuta e la semifinale di domani alle 18,30 a Casalecchio contro Perugia sarà per questo una sfida doppiamente speciale. Sarà una sfida sul filo dell’equilibrio secondo Giani, che fra le quattro contendenti Modena, Perugia, Civitanova e Trento non vede favorite. A novembre nella finale di Supercoppa furono le battute di Leon a fare male a Modena, costretta ad arrendersi al tie break.