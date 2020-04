Nel video l’intervista a Alle Tattoo, tatuatore

Alle Tattoo è stato spesso al centro della scena nazionale per iniziative benefiche e imprese da Guinnes dei primati. Questa volta il noto tatuatore di Limidi di Soliera ha deciso di scendere in campo per la propria categoria, quella dei tatuatori e dei piercer, che è ormai chiusa da quasi due mesi. Come parrucchieri ed estetisti, anche i tatuatori dovranno tenere le serrande abbassate almeno fino al 1° giugno, nonostante la stessa natura della prestazione, dal punto di vista delle protezioni individuali per gli esercenti e per i clienti, sia assimilata a quelle delle attività sanitarie, con guanti, aghi monouso e sanificazione delle attrezzature ben prima del Coronavirus. Una serrata prolungata che rischia di mettere in ginocchio e costringere alla chiusura migliaia di attività.