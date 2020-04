Nel video l’intervista a Gian Domenico Tomei, Presidente Provincia di Modena

Riapriamo le seconde case nei comuni della montagna per far ripartire il nostro Appennino. È il sunto della videoconferenza che si è tenuta tra il Presidente della Provincia Gian Domenico Tomei e i sindaci dell’Appennino modenese, i quali, ovviamente con le dovute precauzioni sanitarie, hanno chiesto una riapertura per rilanciare l’economia del territorio anche in vista della stagione estiva. La fase 2 dell’emergenza Covid-19 per l’Appennino deve coniugare emergenza sanitaria con quella economica, salvaguardando sì la salute dei cittadini ma anche offrire soluzioni di rilancio.