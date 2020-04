Corsi di preparazione al parto, sostegno psicologico e neuropsichiatrico per adulti, bambini e adolescenti. Passando per le attività di riabilitazione motoria e fisioterapica. sono numerosi i servizi erogati “a distanza” dalla sanità modenese. Tramite i consulti telefonici, Skipe, e i tutorial su Youtube medici e psicologi hanno tenuto attive molti servizi che erano stati chiusi durante l’emergenza. Esercizi di ginnastica dolce da fare a casa, per mantenersi in forma e allentare la tensione in questo periodo di isolamento forzato, sono illustrati attraverso un altro tutorial, in collaborazione con la Medicina dello Sport, con i consigli utili per effettuare i giusti movimenti di testa, spalle, braccia, busto e gambe. Anche i corsi nascita sono stati ripensati in modalità videoconferenza. Su una pagina web dell’Azienda Ospedaliera Universitaria sono disponibili video che informano su come accedere al percorso nascita, come riconoscere l’insorgenza del travaglio, e come gestire parto e allattamento. Molte di queste modalità potrebbero essere impiegate anche ad emergenza finita.