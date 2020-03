Intervista a Alessandro Santini, Filcmas-Cgil Modena

Lavorano al fianco di medici e infermieri per sanificare gli ospedali in cui i malati di Coronavirus lottano fra la vita e la morte. Ma in questo momento di emergenza i lavoratori e le lavoratrici delle imprese di pulizie sono una categoria fantasma, di cui nessuno parla. E’ la denuncia del sindacato Filcmas-Cgil di Modena, che chiede di dotarli di maggiori strumenti di protezione, in primis mascherine.

Al momento ai sindacati modenesi non risultano casi di positività fra gli addetti alle pulizie, ma c’è un’altra malattia altrettanto pericolosa che è quella psicologica.

I sindacati chiedono che questa categoria non venga lasciata sola e che si faccia un’adeguata formazione.