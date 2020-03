Intervista a Marzio Govoni, Presidente Federconsumatori Modena

Gel igienizzanti e soprattutto mascherine vendute a un prezzo anche 600% volte superiore a quello pre-emergenza coronavirus. Ultimo caso quello di una grande farmacia Di Modena che ha venduto in questi giorni centinaia di confezioni di mascherine FFP2 da 5 pezzi, a 50 euro. Dieci euro l’una quindi per un tipo di prodotto che fino a poche settimane fa era reperibile a meno di un euro. Troppo facile però incolpare i farmacisti, per capire chi stia speculando sulla paura Federconsumatori chiede a tutti coloro che pongono in vendita questi prodotti, a partire dalle farmacie, di esporre la nota d’acquisto che indica quanto essi stessi hanno li abbiano pagati.

Di mascherine ce ne sono di vari prezzi quelle in questione sono il modello FFP2 che hanno valore che va da 20 centesimi a 3 euro, Federconsumatori chiede a chiunque abbia subito questa speculazione di conservare lo scontrino.