Nemmeno il pallone da pallamano rotolerà più di qui a fine stagione. Dopo rugby e basket regionale, che avevano già bloccato tutto, anche la Federazione pallamanistica ha detto stop per il Coronavirus e nel Consiglio Federale svoltosi ieri ha deciso di chiudere la stagione anzitempo, senza attendere un’eventuale finestra per poter portare a termine i campionati. Una decisione che riguarda sia il vertice del movimento, dove però entro l’8 maggio c’è aperta una chance per giocare la Final four scudetto, che tutti i campionati regionali. Restano dunque al palo anche le tre formazioni modenesi protagoniste al vertice della Serie B, a cui mancava una sola giornata per chiudere la regular season prima della fase a orologio. Niente chance di salire in A2 dunque per la Pallamano Carpi, prima in classifica a +1 su Rubiera, e nemmeno per il Rapid Nonantola terzo a -2 dalla vetta e il Modena quarto della classe. Per tutte rimane solo la possibilità di chiedere in estate il reintegro alla serie superiore se ci saranno posti liberi.