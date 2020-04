Da Campogalliano a Castelfranco, passando per Nonantola e Bomporto. Sono tanti i tifosi gialloblù che ieri sera hanno risposto all’appello del Modena di festeggiare i 108 anni della società canarina con un flash mob. Dopo il successo di due settimane fa l’iniziativa si è ripetuta per il compleanno che ha portato tanti tifosi sui propri balconi, alle 20,30, a intonare una delle canzoni più amate della curva Montagnani, rigorosamente in dialetto, a dare un altro forte segnale di modenesità in questo momento così difficile per tutta la nostra provincia. Famiglie e amici si sono divertite a squarciare con un coro di festa il silenzio assordante che un po’ ovunque regna in questi giorni. Ma non solo tifosi, perché all’iniziativa ha aderito anche il responsabile del settore giovanile canarino Mauro Melotti che si è esibito in uno stile british molto composto. E nel pomeriggio il Modena, dopo aver illuminato la Ghirlandina, aveva fatto un altro regalo ai suoi tifosi pubblicando un video con gli auguri di tanti ex gialloblù illustri: dai “fedelissimi” Pinardi, Granoche, Bruno e Mazzarani, all’avvocato della Longobarda Luca Ungari e poi il saluto chi ora, grazie anche al Modena, è arrivato in A come Okaka, Babacar, Benassi, Cionek e Pinsoglio.