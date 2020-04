Sport Qui sta per regalare una nuova grande esclusiva agli appassionati di calcio. Stasera dalle ore 21 il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli sarà ospite in collegamento all’interno del nostro approfondimento sportivo del lunedì sera, come sempre rigorosamente in diretta. Col numero uno della Serie C si approfondiranno i temi dell’assemblea delle società di venerdì e si parlerà del futuro del campionato, bloccato ormai da due mesi per l’emergenza Coronavirus. In una puntata dal respiro nazionale ci verrà a trovare virtualmente anche Gianni De Biasi, protagonista in panchina della doppia magica promozione dalla C1 alla A con la Longobarda, con cui spegnere le 108 candeline sulla torta del Modena e ricordare anche l’impresa della qualificazione agli Europei del 2016 con la sua Albania. E la chiusura sarà affidata a Marco Nosotti, volto modenese fra i più apprezzati di Sky, con cui fare il punto sul momento difficile del calcio italiano. Al termine della trasmissione riparte la nostra iniziativa #iorestoacasa con il calcio di Tv Qui. Alle ore 22 si potrà rivedere il successo 2-1 con cui nel dicembre del 2018 il Modena di Apolloni piegò la Pergolettese grazie a Ferrario e Baldazzi, mandando i lombardi a -5. Giovedì alle 21 invece sarà la volta del largo 3-0 al Mezzolara di gennaio griffato dai gol di Sansovini, Ferrario e Ferretti. Mercoledì e venerdì come sempre alle 22 toccherà invece al Carpi di Serie B 2017-18 con il pari in dieci in rimonta sul Frosinone grazie alla rete nel finale di Mbakogu e il successo di Cittadella firmato da Verna.