All’interno le interviste a

Alberto Bellelli (sindaco di Carpi)

Marco Truzzi (assessore ai lavori pubblici Comune di Carpi)

Il sindaco Alberto Bellelli le ha definite “prove di normalità”. Ed è proprio questo il senso della presentazione, pur in piena emergenza Coronavirus, del progetto della bretella che unirà la zona industriale di Carpi su via dell’Industria a quella di Fossoli, una delle opere più attese della viabilità carpigiana. Un’opera che ha unito il consenso delle forze politiche della città dei Pio e che servirà per snellire il traffico sulla tangenziale Bruno Losi, dove è prevista, all’altezza di via Guastalla, la realizzazione di una rotonda dove ora c’è il semaforo. La bretella misurerà circa due chilometri ed è un progetto integrato, che prevede anche la realizzazione di una pista ciclabile. Avrà un costo di 7 milioni di euro in due trance: una prima da 730mila euro nel 2020 per la fase progettuale e poi una seconda che dopo la gara d’appalto del 2021 vedrà nel 2022 l’avvio dei lavori.