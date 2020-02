La scuola incontra l’impresa in un percorso di educazione all’imprenditorialità che coinvolge studenti imprenditori ed esperti. Innovation Days, la prima di una serie di giornate dedicate all’innovazione, alla creatività e all’impresa si prepara ad accogliere gli studenti degli istituti secondari del Distretto ceramico. I ragazzi potranno confrontarsi con imprenditori, professionisti e startupper per sviluppare una mentalità di impresa indispensabile per inserirsi in un mercato del lavoro globalizzato. L’evento si terrà giovedì al Crogiolo Marazzi e al Polo scolastico Volta: è un’occasione importante per i ragazzi per tentare un primo approccio al mondo del lavoro che costituirà il loro futuro.

Nel video l’intervista a:

– Alessandra Borghi, Presidente UCIIM Modena-Sassuolo

– Corrado Ruini, Assessore alla Pubblica Istruzione Comune di Sassuolo