Servivano 3 punti e sono arrivati. Il Modena contro la Sambenedettese ha ritrovato la vittoria e soprattutto la solidità difensiva che era mancata nelle precedenti apparizioni, soprattutto contro l’Imolese dove quei due minuti di black out erano costati caro. Porta inviolata dopo 3 partite in cui il Modena aveva sempre subito almeno un gol: clean sheet che è arrivata proprio quando Riccardo Gagno è tornato tra i pali gialloblu. Non può essere solo una coincidenza.Una grossa mano a livello offensivo gliel’ha data Tommaso Spaviero, subentrato dalla panchina e autore del gol da 3 punti che ha permesso al Modena di allungare in classifica proprio sulla Sambenedettese.Guai però ad abbassare la guardia, perché ora arriva una squadra che ha messo in difficoltà le big di questo girone, nonostante il Rimini sia ultimo in classifica.

Nel video l’intervista a:

– Riccardo Gagno, Portiere Modena F.C.

– Tommaso Spaviero, Attaccante Modena F.C.