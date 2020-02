La delegazione Ant di Vignola, che si occupa di assistenza gratuita ai malati di tumore, presenta il progetto “Adotta una malato di tumore e la sua famiglia”. Il costo giornaliero per l’assistenza a un malato oncologico è di circa 30 euro che devono essere moltiplicati per una media di 120 giorni. Con una donazione di 3000 euro sarà possibile sostenere un malato e la sua famiglia tramite cure mediche, assistenza psicologica anche ai familiari e la consegna dei farmaci necessari. Fra i privati la prima azienda del territorio ad aderire al progetto stato il Gruppo Cremonini che per l’anno 2020 ha deciso di contribuire sostenendo due famiglie. La delegazione Ant di Vignola offre assistenza ai malati oncologici dal 1992 tramite un’èquipe composta da un medico, due infermieri e una psicologa equipe che fra Modena e Provincia ha assistito fino ad oggi 2500 persone.

Nel video l’intervista a:

– Raffaella Pannuti, Presidente di Fondazione ANT Vignola

– Luca Macario, Responsabile ufficio stampa Gruppo Cremonini