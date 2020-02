“Ho chiesto ad Elly Schlein e a Mauro Felicori di entrare a far parte della nuova Giunta che sto componendo e che completerò in questi giorni, entro la settimana. Entrambi hanno accettato con entusiasmo mettendo le proprie competenze al servizio della Regione e del nostro progetto di governo”

Così il neoeletto presidente in regione Stefano Bonaccini annuncia l’arrivo ufficiale di Elly Schlein e Mauro Felicori nella nuova Giunta. Il messaggio passa attraverso Facebook, dove il governatore scrive:

“Elly Schlein ha ottenuto un risultato personale particolarmente significativo, guidando le liste di “Emilia-Romagna Coraggiosa”, ben interpretando la necessità di coniugare in modo nuovo e ancor più incisivo la lotta alle diseguaglianze che segnano la nostra società e la transizione ecologica. Il suo impegno su entrambi i fronti, al pari della sua consolidata esperienza europea, ne fanno un punto di forza anche per le future relazioni in ambito comunitario per una Regione aperta e pienamente europea come l’Emilia-Romagna. Valutazioni che, insieme al riconoscimento del ruolo che quella lista ha svolto, mi hanno spinto a chiederle un impegno diretto nell’ambito delle politiche di welfare e nel coordinamento di un nuovo Patto per il clima, che ho intenzione di siglare con tutte le rappresentanze istituzionali, economiche e sociali, così come indicato nel mio programma. La definizione di dettaglio di queste deleghe, innovative anche sul piano delle funzioni di raccordo dell’iniziativa della Giunta, è rimandata alla composizione finale della stessa, con le altre deleghe e gli altri assessori, a partire da quello all’ambiente che individuerò. Per queste ragioni, ho anche chiesto a Elly Schlein di accettare l’incarico di vicepresidente della nuova Giunta regionale.”

E ancora: