E’ cominciata questa mattina anche a Modena città la distribuzione delle prime 12mila mascherine messe a disposizione gratuitamente dalla Regione: si tratta di un primo quantitativo sul totale di 80mila destinate al capoluogo, che dunque copriranno circa la metà dei 185mila abitanti, mentre il totale per la provincia ammonta a 315mila sui 2 milioni erogate dall’Emilia Romagna, cui se ne aggiunge un altro milione per le aziende. Già da stamattina è cominciato l’afflusso nei sei punti di ritiro allestiti in città aperti fino alle 19 e gestiti da volontari e associazioni di Protezione Civile, dove i dispositivi si possono ritirare col metodo drive through restando seduti nella propria auto. Si tratta del parcheggio del cinema Raffaello in strada Formigina, il parcheggio ex Amcm in Carlo Sigonio, il parcheggio dietro all’Obi in zona Grandemilia, quello del PalaPanini, quello di Piazzale Tien An Men e quello ex Darsena sotto il cavalcavia Mazzoni. A differenza di Sassuolo, le mascherine distribuite a Modena oggi erano sprovviste del sacchetto di protezione, particolare che è stato fatto notare da alcuni cittadini ai volontari. Oggi altre 5mila mascherine imbustate saranno distribuite presso una sessantina di edicole cittadine, mentre è cominciata anche la consegna alle associazioni del terzo settore che provvedono a distribuire le mascherine alle famiglie disagiate. Oggi la distruzione comincerà anche a Carpi, che ha deciso di privilegiare nella prima consegna le persone e le famiglie meno abbienti. Sassuolo ha invece già completato ieri la consegna porta a porta dei 18mila dispositivi di sicurezza. Ogni comune si è poi organizzato autonomamente sulle modalità di consegna.