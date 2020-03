Nel video l’intervista a Gilberto Luppi, Presidente Lapam Federimpresa

Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, le tre regioni più colpite dal Coronavirus, insieme producono il 40,5% del Pil nazionale ed è per questo che si preannuncia alto l’impatto economico dell’emergenza legata al Covid-19. Lo sostiene Lapam in un’indagine a livello locale che mette in evidenza come turismo, pubblici esercizi, artigianato e servizi siano i settori dell’artigianato maggiormente colpiti. Nelle tre regioni in esame è localizzato il 38,2% degli occupati delle micro e piccole imprese italiane e 4 addetti su 10 dell’artigianato. Per quanto riguarda la nostra provincia sono 6.693 le aziende artigiane di questi settori, che occupano un totale di 18.726 addetti. Tra i settori coinvolti, limitatamente alle imprese artigiane, i più ‘pesanti’ in provincia sono la moda i trasporti e la ristorazione. A Modena e provincia, sottolinea l’ufficio studi Lapam, sono quasi tremila le imprese artigiane potenzialmente interessate da attività turistiche, imprese che inevitabilmente sono a rischio quasi quanto quelle direttamente turistiche. Un effetto Coronavirus dirompente sull’economia della nostra provincia e dell’intera regione.