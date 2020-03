Più di centocinquanta nuovi casi in Regione in un solo giorno. Salgono da 544 a 698 i casi positivi al Coronavirus nell’intera Emilia-Romagna: una crescita che segue a ruota anche l’aumento significativo del numero dei tamponi effettuati che sono passati da 2385 a 2884. Sono 32 i pazienti ricoverati in terapia intensiva, mentre purtroppo arrivano a quota 30 i decessi: nelle ultime 24 ore sono state altre 8 le vittime: 3 residenti nella provincia di Parma, di cui una donna di 92 anni e due uomini rispettivamente di 89 e 73 anni; 4 in quella di Piacenza, di cui 3 donne di 81, 85 e 87 anni e 1 uomo di 76; un deceduto, un uomo di 68 anni, è della provincia di Bologna. Per 6 dei nuovi decessi sono ancora in corso gli approfondimenti per verificare se, come in tutti i casi precedenti, si trattasse di pazienti con patologie pregresse. La maggioranza dei casi positivi presenta invece un quadro clinico non grave e 299 pazienti si trovano in isolamento a casa, salgono a 10 i guariti. Nella nostra provincia nello specifico, si registrano 4 casi nuovi in più rispetto a ieri, arrivando complessivamente a 45 positivi. Si tratta di due donne di Sassuolo, di 44 e 51 anni; una 30enne di Carpi e un uomo di Ravarino di 63 anni. Solo quest’ultimo risulta ricoverato nel reparto di malattie Infettive; i restanti tre casi sono invece in isolamento a casa. Tutti sono entrati in contatto con pazienti già segnalati. A livello regionale, l’aumento più significativo si è avuto a Piacenza, con 59 nuovi pazienti, per un totale di 378. Analizzando complessivamente le altre province, a Piacenza si contano 378 contagi, a Parma 150, a Rimini 68, 31 a Reggio Emilia, 19 a Bologna, 4 a Forlì-Cesena e 3 a Ravenna, mentre Ferrara continua a non avere casi.