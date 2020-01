Troppe giovani vite spezzate negli incidenti stradali, che si concentrano specialmente nel fine settimana, quando, soprattutto tra i ragazzi, prende il via la “movida”. Un fenomeno preoccupante dal quale neppure la nostra città è esente; per dare una risposta urgente a questo problema è stato firmato un protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Interno e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani che prevede innanzitutto l’affidamento del controllo della viabilità alle polizie locali, soprattutto con pattuglie nei pressi di discoteche e punti di aggregazione. A Modena, sebbene nel 2019 i sinistri siano diminuiti rispetto all’anno precedente, tuttavia i decessi dovuti a incidenti stradali sono aumentati, nel giro di un anno, da 8 a 12; una piaga che si estende anche a livello nazionale, motivo per cui il ministero ha inviato a tutti i prefetti una direttiva per rafforzare i controlli e la sicurezza stradale nei tratti più esposti al rischio d’incidenti, con un piano di prevenzione che coinvolga le autorità locali ma anche i gestori dei locali pubblici con una serie di iniziative, a cominciare dalla messa a disposizione dei giovani di etilometri usa e getta. In questo modo, l’emergenza incidenti stradali diventa oggetto dei comitati per l’ordine e la sicurezza pubblica.