Un incendio si è sviluppato ieri mattina all’interno della ex Cantina di Bazzano, l’edificio abbandonato di via Vittorio Veneto. Le fiamme sono state fortunatamente domate dai Vigili del Fuoco, prima che potesse causare danni strutturali. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al rogo, ma si presume che l’innesco possa essere stato causato dalla presenza di abusivi all’interno della struttura. Qualche timore anche sui rischi alla salute, essendo lì presenti lastre di cemento-amianto.