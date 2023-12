L’attesa per i modenesi è finita: il film “Ferrari” di Michael Mann sbarca nelle sale cinematografiche del cinema Raffaello, Victoria, Astra e all’Auditorium di Maranello in anticipo rispetto all’uscita mondiale fissata per il 14 dicembre. Sold out o quasi i posti disponibili in occasione delle proiezioni serali del film, con l’entusiasmo dei modenesi che sale nei minuti antecedenti i titoli di apertura. Qui siamo al cinema Raffaello, dove il lancio del film sul Drake è fissato alle 17.30, prima proiezione assoluta della giornata, tra la curiosità incalzante dei cittadini. Il film, proiettato in anteprima anche ieri a Londra, è stato quasi interamente girato in una Modena riportata per l’occasione nel 1957. Luoghi come Largo Garibaldi, corso Canalgrande, Piazza Roma, Piazza Grande, l’abbazia di San Pietro si sono trasformati in set cinematografici che entreranno oggi sui grandi schermi. Lo sguardo hollywoodiano del regista Michael Mann ha voluto focalizzarsi su quell’anno incrociando una serie di momenti delicati per la vita del Drake, segnata dalla perdita del figlio Dino, della crisi del matrimonio con Laura Garello e della sua stessa scuderia. Come riuscirà Ferrari, imprenditore, uomo e mito, a uscire da questo cono di buio è il cuore del film di Mann che i modenesi da tempo aspettavano di vedere. Tra loro, anche Vanna Panciroli, per tutti la Pulonia