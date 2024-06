Nel video l’intervista a Massimo Mezzetti, Neosindaco di Modena

In un tripudio di applausi che dal pomeriggio hanno accompagnato la sua vittoria, Modena ieri sera ha reso omaggio al suo nuovo primo cittadino, Massimo Mezzetti. Un calore della città che in alcuni tratti lo ha anche commosso, al termine di una campagna elettorale condotta sotto lo slogan “La forza della gentilezza”. Una vittoria schiacciante la sua sul principale avversario, il candidato di centro destra Luca Negrini. Un risultato che si era fatto sempre più realistico all’alba dei risultati delle Europee, ma che ha superato ogni aspettativa e che ha permesso a Mezzetti di non andare al ballottaggio. In Piazza Grande ieri sera tra i tanti ad affollare Piazza Grande, anche tutto il suo staff, i rappresentanti della coalizione che hanno sventolato bandiere, i neoconsiglieri e chi non è riuscito ad entrare nella rosa del consiglio. Presenti anche tanti giovani che hanno voluto testimoniare il loro gradimento. Massimo Mezzetti è tornato infatti a sottolineare tra le priorità del suo programma la crescita culturale e sociale, con particolare attenzione nei loro riguardi. Ma non sono mancati richiami alla sicurezza in generale e alle sicurezze sociali, come Sanità, Casa, Rifiuti