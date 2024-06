CENTRODESTRA, NEGRINI: “FAREMO UN’OPPOSIZIONE SERIA E MATURA”

Per il centrodestra e Luca Negrini c’è una sconfitta che brucia ma che induce anche a riflettere per modificare una strategia che evidentemente non ha convinto i modenesi. Obiettivo del candidato sindaco ora è fare un’opposizione costruttiva e matura