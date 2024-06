Nel video l’intervista a Matteo Mesini, Neoeletto sindaco di Sassuolo

Sorpresa a Sassuolo alle amministrative con la vittoria del giovane Matteo Mesini, candidato per il centro sinistra. Con un vero ribaltone al fotofinish ha scalzato il sindaco uscente Gian Francesco Menani vincendo al primo turno. Amarezza in casa centrodestra, con il sindaco uscente Menani che non ha avuto nemmeno la prova d’appello del ballottaggio. 50.50% contro 41.39% è il risultato finale, tradotto in una differenza di 1649 voti che ha riportato Sassuolo ai dem. Ottiene invece il 5,55% Francesco Macchioni, che entra in consiglio comunale, mentre rimano fermo al 2,56% Cristiano Gugliucci

Grande la soddisfazione di Matteo Mesini, che parla di cosa sia stato premiante

Davanti al neoeletto sindaco Mesini, un intenso lavoro su diversi temi e con un obiettivo importante