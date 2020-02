Alessandro Mattioli, Difensore Modena F.C.

0 punti e una sconfitta sul campo del Rimini che brucia ancora in casa Modena. Parola di Alessandro Mattioli: il terzino gialloblu ha parlato in conferenza stampa tornando su quanto accaduto al Romeo Neri sabato scorso, perché una sconfitta come quella avvenuta in trasferta a Rimini deve lasciare quella rabbia giusta e necessaria per ripartire. Di fronte al Braglia alle 15, nell’anticipo dell’8^ giornata di ritorno, ci sarà il Sudtirol di Stefano Vecchi, mister che Mattioli conosce avendolo avuto come allenatore per due anni nella primavera dell’Inter. Partita complicata dove è necessario vincere per riprendere la corsa ai play off. Nelle ultime 5 partite per il Modena sono arrivati però soltanto 4 punti, frutto della vittoria contro la Sambenedettese e del pareggio interno contro l’Imolese. Un trend negativo se comparato agli esordi di mister Michele Mignani sulla panchina canarina e che il terzino destro Mattioli si è provato a spiegare così.