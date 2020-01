Il 2019 è stato un anno d’intensa attività per il centro fauna selvatica “Il Pettirosso”, che ha visto un incremento significativo nel numero di salvataggi messi a segno non solo a Modena e provincia ma in tutta Italia. Quasi 4mila gli animali selvatici di varie specie soccorsi nel solo territorio modenese da una cinquantina di volontari a disposizione della struttura. A questi animali – alcuni dei quali sono ancora ospiti del centro di via Nonantolana per ricevere le cure e l’assistenza necessaria per rimettersi in sesto prima di poter essere liberati – si vanno ad aggiungere altri 2mila esemplari di varie specie salvati a livello nazionale, in supporto alle operazioni dei Carabinieri Forestali a contrasto del fenomeno del bracconaggio e del traffico illegale di animali.

Nel video l’intervista a Enrica Rosti, Volontaria