Calano i neonati in tutta Italia, e Modena non fa eccezione. Nei primi 6 mesi del 2019 i nati nella città della Ghirlandina sono stati 719, meno di 4 al giorno. Un dato che se paragonato a quello del primo semestre del 2018 fa emergere l’aggravarsi della situazione: due anni fa furono 744 i nati nello stesso periodo, il 3,48% in più. Se allarghiamo il raggio e prendiamo in esame i dati dal 2015, in 5 anni le nascite sono diminuite in totale di 94 unità. Due sono le motivazioni principali che hanno contribuito a ciò: in primis è diminuita la fecondità delle donne che ora partoriscono in media attorno ai 33 anni. In secondo luogo si è ridotto il numero di stranieri residenti, che nei precedenti anni contribuivano con una media di 4 figli ogni 10 neonati. Gli statisti hanno calcolato che a livello nazionale il tasso di fecondità non è sufficiente per garantire il necessario ricambio generazionale. Per sensibilizzare l’opinione su questo tema da sabato a Modena prenderà il via un ciclo di seminari che si aprirà con l’incontro “La natalità (non) è una questione pubblica” presso la Casa delle Donne. L’obiettivo del progetto è promuovere cambiamenti a livello pubblico e privato per un incremento della natalità, genitorialità e conciliazione.