È stata ottenuta la bonifica dall’amianto nell’area dell’ex cartiera. Lo scorso 16 dicembre i tecnici del comune di San Cesario insieme agli operatori dell’Azienda Usl hanno effettuato un sopralluogo nell’edificio, in seguito alle richieste di Rinascita Locale e Ona, l’osservatorio Nazionale Amianto, che da tempo segnalavano la presenza di amianto definito ‘scadente’ e dunque rischioso per la salute dei cittadini. A distanza di un mese è arrivata la notizia di un intervento prescritto dall’Ausl: l’edificio denominato “ex Carta Paglia” e quello molto più imponente, denominato “turbogas”, verranno bonificati mediante asportazione delle coperture a fine gennaio 2020. Una decisione che ha confermato la presenza del materiale tossico, che si stima mietere ogni anno circa 6mila vittime in Italia. L’ex Cartiera, lasciata in abbandono da almeno 12 anni, era da tempo al centro delle preoccupazioni dei residenti e anche oggetto di numeri esposti, dato che la struttura si trova in una zona centrale, a circa 150-200 metri dalla scuola materna paritaria Sacro Cuore.