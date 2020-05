La nuova movida made in Modena è fatta di volti coperti da mascherine e qualche accorgimento in più. Ma è tanta la voglia ancora di divertirsi da parte dei modenesi, la maggior parte ragazzi, che anche ieri sera hanno animato le vie del centro. Per qualcuno, dopo il primo venerdì di sanzioni, la gente ha capito e si è comportata con maggiore responsabilità. Nello scorso fine settimana le forze dell’ordine hanno sanzionato alcuni locali del centro con la chiusura per cinque giorni. Ma per i modenesi non è giusto che siano gli esercenti, già danneggiati dal lockdown, a farsi carico della sorveglianza