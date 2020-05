Nel video le interviste a:

Attilio Chiessi, Donatore

Chiara Pesci, Direttrice pronto soccorso Carpi

Due massaggiatori cardiaci automatici donati al pronto soccorso dell’ospedale Ramazzini di Carpi per ringraziare chi si è preso cura di lui durante il ricovero. Il gesto di solidarietà arriva da Attilio Chiessi, farmacista carpigiano che ha passato 25 giorni in ospedale con il casco per facilitare la respirazione a causa del coronavirus. Il massaggiatore cardiaco automatico è un dispositivo portatile che esegue compressioni toraciche di alta qualità, a frequenza e profondità costanti per un lungo arco temporale, fino anche 90 minuti