IL MODENA DI VARUTTI: “NON SIAMO LÌ IN ALTO PER CASO”

IL MODENA DI VARUTTI: “NON SIAMO LÌ IN ALTO PER CASO”

Il difensore del Modena Mickael Varutti ha parlato di come lo spogliatoio stia vivendo questa settimana atipica e di come ci sia grande voglia di tornare in campo subito per un derby dal sapore speciale. Sabato intanto amichevole a porte chiuse al Braglia contro il Cittadella