L’AUSL e il comune di Carpi hanno invitato i cittadini con sintomi respiratori come tosse, febbre, raffreddore e difficoltà respiratorie a segnalare se il 22 febbraio abbiano frequentato, dalle 14 alle 16, la piscina comunale di Carpi o se abbiano trascorso la serata dalle 23.30 alle 2.00 circa presso la discoteca Duende. L’invito è quello di non andare in ospedale ma di segnalare il fatto allo 059 39 63 663