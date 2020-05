Il tanto atteso via libera alla ripartenza del calcio è arrivato. Ieri sera l’incontro fra il ministro Spadafora e i vertici della Figc ha portato all’ok del Governo per il ritorno in campo dei campionati professionistici, interrotti dopo l’ultima gara giocata, fra Sassuolo e Brescia, lo scorso 9 marzo. Almeno per Serie A e Serie B c’è anche una data, il 20 giugno. Ma il pallone tornerà a rotolare già prima, visto che le semifinali di ritorno di Coppa Italia, con le due sfide Juve-Milan e Napoli-Inter, apriranno le danze sabato 13 o domenica 14, con la finale probabilmente subito mercoledì 17. Il semaforo verde è scattato con l’ok del Comitato tecnico scientifico al protocollo sanitario per le gare, preparato dai medici della Federazione. Ma c’è anche un piano in caso di un nuovo stop per l’innalzamento del contagio, con playoff o cristallizzazione delle classifiche per definire i posti in Europa e le retrocessioni. Per il Sassuolo dunque ci sono due ipotesi per la prima gara di domenica 20 giugno: nel caso la Lega decidesse di far giocare i 4 recuperi rimasti, allora la squadra di De Zerbi debutterebbe a Bergamo con l’Atalanta. Altrimenti via subito a San Siro contro l’Inter se si ripartisse dalla prima giornata vacante, coi recuperi in infrasettimanale. La A punta a finire entro il 2 agosto per lasciare spazio alle coppe europee. E la Lega Pro? Tutto ancora in alto mare, tanto che ieri al tavolo col ministro c’erano tutti, tranne Ghirelli e soci. L’eventuale ok per la ripresa e le modalità saranno decise dal Consiglio Federale della Figc spostato dal 3 al 4 giugno.