Nel video l’intervista a Raffaele Donini, Assessore regionale alla Sanità

I numeri in leggero rialzo del contagio usciti dai dati di ieri non devono far pensare a un ritorno di fiamma dell’epidemia. E’ il messaggio dell’assessore regionale Raffaele Donini, che commentando i 74 nuovi malati in Regione ha spiegato che si tratta dell’effetto dei tamponi effettuati sugli asintomatici che dopo i test sierologici hanno mostrato la presenza degli anticorpi. E il passo epidemiologico allo 0,26% conferma il fatto che la malattia sia sotto controllo. Otto dei nuovi casi di ieri sono stati riscontrati a Modena e sono tutti in isolamento domiciliare, un numero spiegabile dal fatto che si tratta di persone sottoposte a tampone in quanto contatti stretti di casi positivi in ambito famigliare. Continuano a crescere anche i guariti modenesi, 52 quelli totali di ieri che portano la quota a 3146 sui quasi 20mila dell’Emilia Romagna.