L’ultima partita del 2019 è amara per la Green Warriors Sassuolo, che in casa della Cda Talmassons cede 3-1, nonostante le sassolesi si portino in vantaggio nel conto dei set 1-0. Alla distanza però escono i padroni di casa, che fanno propri gli altri 3 set con i parziali rispettivamente di 25-18, 25-20 e 25-15. Prossimo impegno per le ragazze di coach Barbolini il 5 gennaio, in casa di Itas Fiera Città Martignacco.