E’ entrato in questo negozio di generi alimentari gestito da bengalesi, si è fatto consegnare due bottiglie di birre ed è uscito senza pagare. Di fronte al richiamo del gestore, il ladro un 28enne albanese, pluripregiudicato per furti e violenza privata residente in centro città, nullafacente, ha reagito prendendo a pugni l’addetto e scagliando contro di lui una delle due bottiglie, ancora piene, che teneva in mano. Una reazione violenta ed improvvisa che spaventa il gestore colpito al volto dai pugni e mancato per poco dal lancio della bottiglia. Il gestore chiama il 113 poi insegue l’uomo all’esterno. Dietro di se racconta il proprietario del negozio, il caos provocato da bottiglie rotte e materiale scagliato a terra. In quel momento un volante, in servizio di controllo del territorio, che si trova a poca distanza, individuano l’uomo appena uscito dal locale. Di grossa stazza l’albanese reagisce violentemente anche agli agenti che riescono a toglierli di mano la seconda bottiglia e a provare a bloccarlo. Impresa durissima. L’uomo è una furia e nel tentativo di liberarsi prende a pugni e a calci i due agenti. Uno di loro colpito al ginocchio, ne avrà per sette giorni. Ma alla fine la Polizia ha la meglio. L’uomo fuori controllo viene portato in questura. Su di lui vengono accertati i precedenti passati e recentissimi. Da li a poche ore l’uomo sarebbe stato destinatario di un altro ordine di arresto per violenza e minaccia di morte contestata a marzo. Ulteriore reato che questa volta, costerà all’uomo il carcere