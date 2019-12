Nei giorni scorsi era stato il dirigente della squadra mobile formalmente fuori servizio, a scorgere e a bloccare due ladri in un centro commerciale. Ieri protagonista di un nuovo arresto il capitano del nucleo operativo radiomobile dei Carabinieri di Modena Francesca Romana Fiorentini. In abiti civili e formalmente fuori servizio si trovava in pieno centro città nei pressi del mercatino dell’antiquariato, quando ha scorto un uomo intento a rubare una cintura del valore di circa 100 euro e allontarsi. E’ lei stessa a raccontare ciò che è successo dopo. L’arrivo dei colleghi del nucleo radiomobile ha messo fine al tutto. L’uomo , arrestato, dovrà rispondere di tentata rapina impropria.

Nel video l’intervista a Francesca Romana Fiorentini, Comandante NORM Carabinieri Modena