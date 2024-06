Otto assessori, tra i quali alcune conferme, e presto l’arrivo del nono nome, quello della Prefetta Alessandra Camporota. Sono i tratti della nuova giunta del Comune di Modena, nominata ieri dal sindaco Massimo Mezzetti. Lunedì 1 luglio alle 15 nella sala consiliare del Palazzo Comunale è prevista la prima seduta nel nuovo Consiglio comunale e sarà Grazia Baracchi a presiedere in qualità di consigliera anziana, il termine che indica il consigliere che ha raggiunto la maggior cifra individuale. Baracchi presiederà la seduta fino all’elezione del presidente che avverrà dopo l’esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità dei consiglieri eletti, con la relativa convalida. Successivamente è previsto il giuramento del sindaco e, quindi, l’elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio. Poi sarà la volta della presentazione da parte di Mezzetti del documento sugli Indirizzi generali di governo che sarà discusso e votato nella seconda seduta del Consiglio, da tenersi entro 15 giorni, mentre entro dieci giorni dalla prima seduta i consiglieri comunali dovranno dichiarare a quale gruppo intendono aderire, anche in vista della composizione delle Commissioni consiliari. Tra gli adempimenti previsti nella prima seduta del Consiglio comunale c’è anche l’elezione della commissione elettorale comunale, con tre componenti effettivi e tre supplenti, oltre al sindaco. L’organismo ha il compito di provvedere alla tenuta e alla revisione dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale. Per il ruolo di capo di gabinetto il sindaco ha designato Roberto Solomita, attuale segretario provinciale Pd, mentre la giornalista Giusi Marcante, a fianco del sindaco di Bologna Virginio Merola nel suo ultimo mandato, diventa la portavoce.