Nel video intervista a Federica Lucchi Volontaria “Argo” – Canile Intercomunale di Modena

Non ci sono più scuse per abbandonare un animale domestico alla vigilia della partenza per le vacanze. Eppure, il fenomeno resta un grande, tragico classico dell’estate. In quella del 2023, secondo i dati diffusi da ENPA, sono stati ceduti o abbandonati più di 127 animali ogni 24 ore, con un aumento del 20% rispetto alle due estati precedenti. Se a Modena diminuisce, quasi scompare, il fenomeno del randagismo, ad aumentare sono invece le cessioni di proprietà. Al Canile Intercomunale di via Nonantolana, su un centinaio di amici a quattro zampe, purtroppo lo sono la stragrande maggioranza.

Come lo definisce la volontaria, si tratta di un vero e proprio “abbandono legalizzato” che dimostra quanto ancora ci sia da lavorare per far capire alle persone che gli animali sono esseri senzienti, non oggetti di cui disfarsene a proprio piacimento.

Ma l’estate, con il caldo rovente, l’afa e i recenti nubifragi che hanno colpito la nostra provincia, si rivela un momento critico anche per la fauna selvatica.