Nel video l’intervista a Vittorio Venturi, Coordinatore dell’evento

Si chiama “Spegniamo la Guerra, Accendiamo la Pace”: è l’appello lanciato in occasione della mobilitazione internazionale per la Pace, evento partito dagli Stati Uniti per manifestare contro tutti i conflitti e le dittature. Modena ha risposto con un presidio in Piazza Roma, dove una ventina di persone si è raccolta sotto ai portici per scampare alla pioggia e chiedere alla politica nazionale ed europea di fermare la violenza con atti concreti. Una scelta nata soprattutto in risposta a una situazione geopolitica divenuta sempre più tesa dopo il blitz statunitense a Baghdad. Iniziative di questo genere sono diffuse oggi in tutta Italia e nel mondo. A Modena la manifestazione è stata organizzata dalle associazioni per la pace, che hanno chiesto misure concrete per fermare la guerra.