Novella Corsi ha gli stessi occhi celesti e lo sguardo dolce e un po’ malinconico di Vasco Rossi, ma anche la fierezza di avere alle spalle un passato che sa di resistenza. La mamma del rocker di Zocca ieri pomeriggio in occasione delle celebrazioni della Giornata della Memoria, in compagnia del nipote Luca Rossi si è recata in Prefettura per ritirare una medaglia d’argento per gli internati assegnata al marito Giovanni Carlo Rossi, detto Carlino, deceduto nel 79 ad appena 56 anni. Il papa’ del Blasco fu internato in un campo di lavori forzati per aver detto di no alla collaborazione con i nazifascisti. In attesa dell’arrivo del Prefetto Pierluigi Faloni, al suo primo impegno ufficiale a Modena, Novella ha rivelato che lei e Carlino per il figlio avevano in mente altri progetti. Durante la cerimonia il Prefetto, ha sottolineato la necessità di coltivare la memoria come impegno di responsabilità civile e ha ricordato la necessità di tenere alta la guardia contro ogni forma di antisemitismo e di discriminazione. Oltre a quella di Carlino sono state consegnate altre quattro medaglie ad Antonino Brighetti, Andrea Di Caro, Renato Manzotti e Mario Zaro.

Nel video l’intervista a:

– Novella Corsi, Mamma di Vasco Rossi

– Gianfranco Tanari, Sindaco di Zocca