La chiesa Parrocchiale di Marano è troppo piccola per contenere tutte le persone che, commosse, oggi volevano esserci per portare l’ultimo saluto a Giorgio Donnini. In quella piccola chiesa, alle 15 è entrata una bara in legno scuro, pieno di rose dal rosso profondo, così come profondo era la passione di Donnini per il suo lavoro e per la sua famiglia. Giorgio ha lasciato la moglie Nives e le figlie Loretta e Raffaella giovedì 26 dicembre, a Santo Stefano. Aveva 76 anni. Il parroco ha tenuto la messa leggendo il messaggio della venuta di Cristo, non solo perché Donnini ha lasciato i suoi cari dopo il giorno di Natale, ma anche perché nell’arrivo e nell’esistenza di un Salvatore i famigliari possono trovare conforto in un momento così difficile. Noto imprenditore del settore della ghiaia e dei calcestruzzi, Donnini ha fondato e fatto crescere la Granulati Donnini S.p.a. ed è stato socio fondatore del gruppo Modena Capitale S.p.a.. A salutarlo, stringendosi al cordoglio della sua famiglia, ci sono stati anche tanti colleghi e amici; centinaia di persone tra loro diversissime ma accomunate dal ricordo positivo e pieno di affetto per Giorgio.Tutta la redazione di TvQui, i soci e gli amministratori di Modena Capitale S.p.A. rinnovano le condoglianze ed esprimono vicinanza alla famiglia. Buon riposo Giorgio.