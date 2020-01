Un volante multifunzione e sistema integrato radio e navigatore satellitare. E’ questo il bottino di due furti messi a segno nella notte in nella zona di via Pacchoni, zona Cibeno, a Carpi, ai danni dei proprietari di due BMW, serie 1 e serie 3. I finestrini dei due mezzi sono stati infranti ed i malviventi sono riusciti ad asportare i due elementi, smontati rapidamente dal piantone e dal cruscotto. Con precisione chirurgica. Un obiettivo raggiunto rapidamente, da professionisti del settore, senza che siano stati rubati altri oggetti a bordo. Il fatto è stato denunciato ai Carabinieri di Carpi, intervenuti per i rilievi. Fatti che riportano alla memoria i recenti casi legati bande o gruppo di malviventi soprattutto dell’est europa specializzate in questo genere di furti di componentistica, su BMW in particolare, oggetto di arresti della Polizia di Stato nel luglio scorso in cui vennero individuati e bloccati anche ricettatori. Ma quello della componentistica di auto di lusso e ad alta tecnologie rappresenta un mercato florido e le bande, anche se incastrate, vengono rimpiazzate, sulla piazza, da altre, così come succede per lo spaccio di droga. Malviventi che hanno sviluppato una particolare abilità nello smontare i pezzi senza rovinarli: non solo volanti, ma anche intere plance, sistemi multimediali e altri componenti. In pochi minuti. Per poi rivenderli in mercati paralleli o attraverso ricettatori